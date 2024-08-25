Real Madrid - Real Valladolid maçı hangi kanalda, saat kaçta? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Real Madrid ile Real Valladolid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2024- 14:03 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024- 15:21