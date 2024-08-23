Manchester City, İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. 33 yaşındaki futbolcu, eski kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Barcelona'dan ayrılan İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City'e geri döndü. Manchester City'den yapılan açıklamada, "Hepimizin beklediği an; yeniden hoş geldin İlkay" ifadeleri kullanıldı.
İlkay Gündoğan, Barcelona'dan bedelsiz olarak ayrıldı ve Manchester City ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
What you've all been waiting for... Welcome back to City, @IlkayGuendogan pic.twitter.com/8VutEkQNRU— Manchester City (@ManCity) August 23, 2024