TRANSFER HABERLERİ | Adı Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan yeniden Manchester City'de

Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile yoğun bir şekilde anılan İlkay Gündoğan'ın yeni adresi resmen belli oldu. Yıldız isim eski kulübü Manchester City'e transfer oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2024- 13:10 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024- 13:25