Atalanta’nın yeni transferi Raoul Bellanova’dan Yusuf Dikeç pozu!

İtalya Serie A ekibi Atalanta kadrosuna kattığı Raoul Bellanova’nın transferini resmi sosyal medya hesabından, milli atıcı Yusuf Dikeç pozuyla ve "Burada bir hayranın var" notuyla paylaştı. | Son dakika transfer haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2024- 16:58