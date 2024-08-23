Simon Kjaer'dan milli takım kararı!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki defans oyuncusu Simon Kjaer, Danimarka Milli Futbol Takımı'na veda ettiğini bildirdi. | Son dakika spor haberleri

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki defans oyuncusu Simon Kjaer, Danimarka Milli Futbol Takımı'na veda ettiğini bildirdi.

Son olarak geçen sezon İtalyan Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 35 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir sonu vardır. Kırmızı-beyazlı forma altında geçirdiğim 15 harika yılın ardından Danimarka Milli Takımı'ndan emekli olmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Danimarkalı futbolcu, milli takımda 132 kez forma giydi.