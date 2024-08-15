UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ajax ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Mücadenin 90 dakikası Panathikakos'un 89. dakikada attığı golle 1 - 0 sona erdi.
Tete'nin attığı gol sonucu maçı uzatmalara taşıyan Panathinaikos ile Ajax seri penaltı atışlarına geçti.
Hollanda ekibi, Panathinaikos'u penaltılarda 13 - 12 mağlup etti.
Ajax, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdırdı.
Ajax'ın 40 yaşındaki kalecisi Remko Pasveer, 5 penaltı kurtarırken, bir penaltı atışını da gole çevirdi.