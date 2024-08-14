UEFA Süper Kupa final maçında Real Madrid ile Atalanta karşı karşıya geldi. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, rakibini 2 golle mağlup ederek UEFA Süper Kupa'sını müzesine götürdü. İşte detaylar...

UEFA Süper Kupa final maçında Real Madrid ile Atalanta, Polonya'nın başkenti Varşova'da karşı karşıya geldi.

Bu dev maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Real Madrid oldu.

Karşılaşmada ilk yarı 0-0'lık golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda 59. dakikada Valverde gol perdesini açtı.

68. dakikada Real Madrid'in yeni transferi Mbappe takımının 2. golünü kaydetti.

Böylece Fransız yıldız ilk resmi maçında ağları havalandırdı.

89. dakikada Arda Güler, Vinicius Jr'un yerine oyuna dahil oldu ve bu karşılaşmada forma giydi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid 2-0'lık skorla rakibini mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: