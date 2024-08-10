İngiltere Community Shield kupası finalinde Manchester City ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Manchester City - Manchester United mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Manchester City - Manchester United maçı 10 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Manchester City: Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, O'Reilly, McAtee, Bobb, Doku, Haaland.
Manchester United: Onana, Dalot, Maguire, Evans, Martinez, Casemiro, Mainoo, Mount, Amad, Bruno Fernandes, Rashford.