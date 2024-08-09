İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City sahasında Hull City - Bristol City'i konuk edecek. İlk hafta maçında iki takım da sahadan tam puanla ayrılmak istiyor. Peki; Hull City - Bristol City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Hull City - Bristol City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de düzenlenen Championship'te heyecan başlıyor. İlk hafta maçında Hull City ile Bristol City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Bristol City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY - BRISTOL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Bristol City maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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