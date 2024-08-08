Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Brentford ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brentford - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Brentford ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brentford - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Wolfsburg maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.