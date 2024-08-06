Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Chelsea ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Chelsea ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?0

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Real Madrid maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 02.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.