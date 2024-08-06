Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Barcelona ile Milan kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Barcelona - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Barcelona ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Milan maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 02.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.