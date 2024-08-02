Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Konyaspor ile Al Fayha kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Konyaspor ile Al Fayha kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Al Fayha maçı 2 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.