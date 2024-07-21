Türkiye - İspanya (U19 Avrupa Şampiyonası) | CANLI (Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - İspanya (U19 Avrupa Şampiyonası) | CANLI (Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası B Grubu 2. maçında U19 Milli Takımı'mız ile İspanya kozlarını paylaşacak. Türkiye - İspanya mücadelesi Belfast'ta bulunan Seaview Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Takım ilk mücadelesinde Fransa karşısında sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar İspanya karşısında kazanarak üç puana ulaşmayı hedefliyor. Peki Türkiye U19 - İspanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2024- 08:53 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024- 09:01