Avrupa Şampiyonası B Grubu 2. maçında U19 Milli Takımı'mız ile İspanya kozlarını paylaşacak. Türkiye - İspanya mücadelesi Belfast'ta bulunan Seaview Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Takım ilk mücadelesinde Fransa karşısında sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar İspanya karşısında kazanarak üç puana ulaşmayı hedefliyor. Peki Türkiye U19 - İspanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
TÜRKİYE - İSPANYA U19 MAÇI NE ZAMAN?
Bügün oynanacak Türkiye U19 - İspanya U19 mücadelesi saat 21.00'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak.
U19 MİLLİ TAKIMI KADROSU
Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor)
Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor A.Ş.), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Yiğit Fidan (Bursaspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.)
Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Uzun (Antalyaspor A.Ş.), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş A.Ş.), Emir Bars (PSV Eindhoven), Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), İsak Vural (Frosinone Calcio)
Forvet: Halil Özdemir (Jong KV Mechelen), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.), Emirhan Demircan (FC Bayern München)