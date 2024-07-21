İzlanda - Türkiye CANLI (FIBA U20 Avrupa Şampiyonasi) | İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İzlanda - Türkiye CANLI (FIBA U20 Avrupa Şampiyonasi) | İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

FIBA U20 Avrupa Şampiyonasi 13.lük maçında U20 Milli Takımı'mız ile İzlanda kozlarını paylaşacak. İzlanda - Türkiye mücadelesi Gdynia'da, Hala Gier Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Türkiye U20 - İzlanda U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2024- 09:07