Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, Manchester United'dan Mason Greenwood'u transfer ettiğini resmen açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'dan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mason Greenwood'u transfer etti.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Mason Greenwood, Manchester United'dan ayrıldı ve kalıcı transferle Fransız kulübü Olimpik Marsilya'ya katıldı." denildi.

Geçen sezonu İspanya'nın Getafe takımında kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu, Manchester United formasıyla 129 maça çıktı ve 35 gol attı.