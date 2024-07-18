İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Lille'in 18 yaşındaki stoperi Leny Yoro'yu transfer ettiğini ve 5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Fransa'nın Lille takımından 18 yaşındaki stoper Leny Yoro'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fransız savunmacı, 2029 yılının haziran ayına kadar bir yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzaladı." denildi.

Açıklamada, "Henüz 18 yaşında olan Yoro, Lille'de 60 maça çıktı. Geçen sezon Ligue 1'de sezonun takımına seçildi ve kulübünün ligi dördüncü bitirmesine yardımcı oldu." bilgisi verildi.