Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Futbol Takımı'mız ile Macaristan, UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda heyecan Macaristan - Türkiye maçıyla devam ediyor. A Milli Kadın Futbol Takımı'mız, Alcufer Stadyumu'nda Macaristan'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Macaristan - Türkiye maçı 16 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

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