UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nde heyecan devam ediyor. Türkiye U19 Milli Takımı'mız ile Fransa karşı karşıya gelecek. Seaview Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda mücadele eden U19 Milli Takım'ımız, Fransa ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Belfast'ta Seaview Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Türkiye maçı 16 Temmuz Salı günu saat 21:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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