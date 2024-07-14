Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Lazio, hazırlık maçında CS CS Auronzo ile karşılaştı. Lazio, rakibini gol yağmuruna tutarken, sahadan 23-0 galip ayrıldı. Maçın gollerini Castellanos (2), Pedro (3), Casale, Guendouzi, Isaksen, Noslin (3), Vecino (2), Tchaouna (2), Fernandes (2), Dele-Bashiru (2), Basic, Noslin (2) ve Akpa Akpro (2) kaydetti.
Lazio hazırlık maçında tarihi fark!
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, hazırlık maçında CS Auronzo'yu 23-0 mağlup etti. | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 15.07.2024- 00:06