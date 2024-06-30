Jamaika ve Venezuela Copa America maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Jamaika - Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Copa America'da heyecan devam ediyor. Jamaika ile Venezuela kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Jamaika - Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAMAİKA - VENEZUELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jamaika - Venezuela maçı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 03:00'te oynanacak. Exxen'de canlı yayınlanacak.