Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya, 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'de Florida'da bulunan Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Arjantin 16. kez, Kolombiya ise 2. defa kupayı müzesi götürmek için mücadelede edecek.

ABD ev sahipliğinde 24 Haziran'da başlayan 2024 Copa America'da final heyecanı Arjantin ile Kolombiya arasında yaşanacak. 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'de başlayacak müsabaka Florida'da bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

Arjantin'in hedefi Copa America'da 16. kez kazanmak

Copa America'yı tarihinde bugüne kadar 15'er kez ile en fazla Arjantin ile Uruguay kazandı. Arjantin Copa America'yı en fazla müzesine götüren ülke olmak istiyor. Arjantin, 2021'de Copa America, 2022'de ise FIFA Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Kolombiya ise daha önce 1 kez Copa America'yı kazanma başarısı gösterdi.

TURNUVANIN EN GOLCÜSÜ LAUTARO MARTİNEZ

Copa America'da attığı 4 golle Arjantin'in gol yükünü çeken Lautaro Martinez aynı zamanda krallık yarışında zirvede bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcu, grup aşamasında Peru'ya 2, Kanada ve Şili karşısında ise 1'er kez gol kaydetti.

ASİST LİDERİ JAMES RODRİGUEZ

Copa America'da asist krallığı yarışında zirvede bulunan James Rodriguez, attığı 6 gol pasıyla Kolombiya'nın finale kalmasında büyük pay sahibi oldu. 32 yaşındaki futbolcu, Paraguay ve Panama maçlarında 2'şer, Kosta Rika ve Urugay müsabakasında ise 1'er asist yaptı. Rodriguez ayrıca Panama karşısında 1 de gol sevinci yaşadı.

MESSİ REKOR İÇİN SAHADA OLACAK

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 37 yaşındaki futbolcu, Kolombiya müsabakasında süre alması halinde tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olacak.

Arjantin - Kolombiya mücadelesini Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus yönetecek.