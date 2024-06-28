Paraguay ve Brezilya, Copa America maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Paraguay - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paraguay - Brezilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Paraguay ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Paraguay - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARAGUAY - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paraguay - Brezilya maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 04:00'de oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Paraguay - Brezilya MAÇI CANLI İZLE - TIKLA