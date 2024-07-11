Copa America yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakadan 1-0 galibiyetle ayrılan Kolombiya, finale yükselmeyi başardı. Öte yandan maçın ardından ortalık karıştı ve Uruguaylı futbolcu Darwin Nunez, tribüne çıkıp Kolombiyalı taraftarlarla yumruklaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Copa Amerika yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Uruguay'ın 1-0 kaybettiği maçın ardından golcü oyuncu Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla kavga etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa Amerika'da finalin adı dün gece oynanan karşılaşmanın ardından belli olurken, Uruguay – Kolombiya maçının ardından yaşanan olaylar, turnuvaya damga vurdu. Bank of America Stadium'da oynanan karşılaşmayı 39'uncu dakikada Lerma'nın golüyle 1-0 kazanan Kolombiya finalde Arjantin'in rakibi oldu.

DARWİN NUNEZ, TRİBÜNDE KOLOMBİYA TARAFTARIYLA YUMRUKLAŞTI

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Uruguay'ın 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının olduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti. Uruguaylı oyuncuların da takım arkadaşlarını korumak adına tribüne çıktığı görüldü. Nunez ve birkaç Kolombiya taraftarı arasında çıkan kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırdı.

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