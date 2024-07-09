İtalya Serie A devi Juventus, 3. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Daha önce Douglas Luiz ve Michele Di Gregorio'yu renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Nice ile 1 yıl sözleşmesi kalan Fransız orta saha Khephren Thuram'ı Torino'ya getirdi ve sağlık kontrollerinden geçirdi.

Çizme ekibinin bu transfer için kasasından 20+5 milyon Euro bonservis bedeli çıkacağı iddia edildi.

23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun ağabeyi Marcus Thuram ise geçtiğimiz sezon Inter'e imza atmıştı.

KHEPHREN THURAM KİMDİR?

Khephren Thuram, 26 Mart 2001'de İtalya'nın Reggio Emilia kentinde dünyaya geldi. Futbola ACBB Jugend altyapısında başladı. 2016 yazında Monaco altyapısına transfer olduktan sonra sırasıyla U19 ve A takımda forma giydi. 2019'da sözleşmesinin bitmesinin ardından Nice'e bedelsiz bir şekilde imza attı. 23 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...