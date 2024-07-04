İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 54 yaşındaki Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag ile sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Erik ten Hag, Manchester United Teknik Direktörü olarak sözleşmesini Haziran 2026'ya kadar uzattı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hollandalı teknik adam, "Kulüple birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaşmaya vardığım için çok mutluyum. Takımın beklenen seviyelere ulaşması için çok fazla çalışmamız gerektiği konusunda da açık olmalıyız. Bu da İngiltere ve Avrupa'da şampiyonluklar için zorlu bir mücadele anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.