Pereira - Prochazka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UFC 303

UFC 303'te heyecan devam ediyor. Pereira ile Prochazka kozlarını Las Vegas'ta paylaşacak. Brezilyalı Pereira ile Çekyalı Prochazka ağır siklet ünvan maçına çıkacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pereira - Prochazka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonlarından biri olan UFC'de ağır siklet ünvan maçında Pereira ile Prochazka karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Pereira - Prochazka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PEREIRA - PROCHAZKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pereira - Prochazka maçı 30 Haziran Pazar günü saat 07:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.