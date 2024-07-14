Geçen sezon Al-Qadsiah'ın Suudi Pro Ligi'ne yükselmesinde büyük katkısı olan Mbaye Diagne, yeniden 1. Lig ekibine gidiyor. Arabistan basını Taggat'ta yer alan habere göre; Diagne, Neom SC ile rekor bir bedelle anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Attığı 22 golle Al-Qadsiah'ın Suudi Pro Ligi'ne yükselmesine yardımcı olan Mbaye Diagne, yeniden 1. Lig ekibine gidiyor.

Arabistan basını Taggat'ta yer alan habere göre; Diagne, Neom SC ile rekor bir bedelle anlaşma sağladı.

Haberde 1. Lig ekibiyle anlaşan Senegalli forvetin yıllık 7.5 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Bu rakamın bonuslarla birlikte 9.5 milyon Euro'ya kadar çıkacağı aktarıldı. 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağının da altı çizildi.

BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYECEK

Suudi kulübü, Diagne'nin mevcut kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

1. Lig ekibi Neom SC, Al-Qadsiah ile sözleşmesini feshedecek olan oyuncuyu kısa süre içinde resmi olarak açıklayacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

32 yaşındaki tecrübeli golcü, daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Kasımpaşa formaları da giymişti. Arabistan ekibinde 33 maça çıkan Diagne, 26 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.