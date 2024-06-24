Brezilya ve Kosta Rika, Copa America maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brezilya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brezilya - Kosta Rika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Brezilya ile Kosta Rika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brezilya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA - KOSTA RİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brezilya - Kosta Rika maçı 25 Haziran Salı günü saat 04:00'te oynanacak. Exxen'de canlı yayınlanacak.