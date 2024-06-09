Kazakistan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Kazakistan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

U19 Milli Futbol Takımı'mız, Kazakistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kazakistan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2024- 15:22 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024- 15:22