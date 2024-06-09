Arjantin ve Ekvador, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arjantin - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arjantin - Ekvador maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Arjantin ile Ekvador, kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arjantin - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Ekvador maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 02:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.