Hollanda - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Hollanda ve İzlanda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hollanda - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çekya - Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Çekya ile Makedonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çekya - Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA - MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Makedonya maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlancak.