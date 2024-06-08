Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 turnuvasında F Grubu'nda yer alacak A Milli Futbol Takımı'mızda kadroda kendine yer bulamayan Can Uzun, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İŞTE CAN UZUN'UN PAYLAŞIMI:

"Sevgili arkadaşlar, maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim. Güçlü bir sezon ve iyi bir performansların ardından şimdi kadroda olamamam beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım. Görevim, bundan sonra daha çok çalışmak, yeni kulübümde 1. Bundesliga'da iyi bir sezon geçirmek ve kendimi kanıtlamak. En büyük dileğim, milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olması. Takıma şimdi her şeyin en iyisini ve Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyorum. Benim zamanım gelecek ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım, bu benim hedefim. Türkiye'ye verdiğim sözü tutacağım. Kalbim attıkça; Ne mutlu Türk'üm diyene! Ülkeme başarılı bir Avrupa Şampiyonası diliyorum. Haydi Türkiye!"