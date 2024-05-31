Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ve Azerbaycan kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canı yayınlanacak?

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UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan başlıyor. Türkiye, Azerbaycan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canı yayınlanacak?

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANI YAYINLANACAK?

Türkiye - Azerbaycan maçı 31 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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