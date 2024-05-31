Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı. 90 dakikası ve uzatma süreleri 1-1 biten mücadele penaltılara gitti. Al Hilal penaltı atışlarını 5-4 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Zorlu müsabakanın ardından Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı.
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فيديو | كريستيانو رونالدو يذرف الدموع بعد خسارة فريقه #النصر بركلات الترجيح #نهائي_أغلى_الكؤوس 🏆#الهلال_النصر#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/8n8f5CNFCu— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) May 31, 2024