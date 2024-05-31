Cristiano Ronaldo finali kaybetti! Gözyaşlarına boğuldu

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı. 90 dakikası ve uzatma süreleri 1-1 biten mücadele penaltılara gitti. Al Hilal penaltı atışlarını 5-4 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Zorlu müsabakanın ardından Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2024- 00:36