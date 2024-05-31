Al Hilal 6-5 Al Nassr (MAÇ SONUCU-ÖZET) Suudi Arabistan Kral Kupası'nda zafer Al Hilal'in!

Suudi Arabistan Kral Kupası final maçında Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten karşılaşmada Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ı penaltılarda 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2024- 00:27