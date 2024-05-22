Servet Yardımcı: İstanbul finaller şehri olmaya devam ediyor!

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Avrupa Konferans Ligi finallerinin Türkiye'de yapılmasıyla ilgili, "Bende çok mutlu ve gururluyum. İstanbul'u finaller şehri olarak duyurmaya çalıştık. İstanbul, finaller şehri olmaya devam ediyor" dedi.

UEFA İcra Kurulu Toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi. Toplantıda 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne Beşiktaş Stadyumu'nun ev sahipliği yapmasına karar verildi. Toplantıya katılan UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı yaptığı açıklamada çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin Türkiye'de düzenlenecek olmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Servet Yardımcı, "Bende çok mutlu ve gururluyum. İstanbul'u finaller şehri olarak duyurmaya çalıştık. İstanbul, finaller şehri olmaya devam ediyor. Türkiye, özellikle UEFA'nın en güvenilir, emin ortağı. Bunun yanında son 20 yapılan onlarca stat, yollar, havalimanları, organizasyon becerimiz, finallerin alınmasında çok önemli etkenler. Coğrafyamızda lider konumda olmamız, bu organizasyonu almada çok önemli faktör oluşturuyor. Başta UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin olmak üzere, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma bize verdikleri desteklerden ve güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bu organizasyonun alınması için tecrübe oluşmuştur. TFF çalışanlarının, UEFA yetkilileriyle koordinasyonu da çok önemli. Bunun yanında bu tip organizasyonlarda devlet desteği ön plandadır. Futbol sevdalısı Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman verdiği destek ve bakış açısı bizim için değerlidir. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"DÜNYAYA TANITMA FIRSATIMIZ OLACAK"

Türkiye'nin daha önce birçok önemli final müsabakasına ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Yardımcı, "2019 yılında ilk defa benim dönemimde UEFA Süper Kupa Finali, Beşiktaş Stadyumu'nda oynanmıştı. Yine cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100'üncü yılında dünyanın en değerli finali olan Şampiyonlar Ligi Finali, İstanbul'da oynanmıştı. Yeni yüzyılımızda da 2026 ve 2027 ile devam ediyoruz. Yine sonrasında EURO 2032, İtalya ile birlikte organize edilecek. İstanbul dışında 4 şehir daha olacak. O şehirlerimizi de altyapısıyla, tarihiyle, kültürü ile ön plana çıkartacağız. O şehirlerimizi de dünyaya tanıtma fırsatımız olacak" şeklinde konuştu.

"UEFA'NIN ŞU ANDAKİ KONSANTRASYONU FİNALLER VE EURO 2024"

UEFA'nın şu anda önceliğinin finaller ve EURO 2024 olduğunu belirten Yardımcı, "Rutin toplantıydı. Başka finaller için de ev sahipleri belirlendi ve oylamaları yapıldı. Şu anda UEFA yoğun şekilde finallerine hazırlanıyor. Bir yandan da EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor. UEFA'nın şu andaki konsantrasyonu finaller ve EURO 2024" diye konuştu.

"EURO 2024'TE SÜRPRİZ YAPACAK BİR TAKIMIMIZ VAR"

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'ndan ümitli olduğunun altını çizen Servet Yardımcı, sözlerini şöyle noktaladı:

"İyi bir turnuva olacak. Ben milli takımımızdan ümitliyim. Yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz. Sürpriz yapacak bir takımımız var. EURO 2024'te milli takımımıza başarılar diliyorum."