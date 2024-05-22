UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalini Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırdı. Öte yandan UEFA, 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finalinin inşa çalışmaları süren Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılmasına karar verdi. Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun final maçına yetişmemesi halinde 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finali de Beşiktaş İnönü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.