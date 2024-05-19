Arda Güler yine attı! İşte milli yıldızın golü

Son dakika spor haberi: Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler gollerine devam ediyor. Genç yıldız, eflatun-beyazlı takımda Villarreal'e karşı da ağları 2 kez sarsmış oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2024- 20:35 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024- 20:53