La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, yine ağları sarstı.
Genç futbolcu, karşılaşmanın 14. dakikasında topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Üst üste 3. lig maçında da gol atan Arda Güler, toplamda 5 gole ulaştı.
Sonrasında ise milli futbolcu 45+2'de maçtaki 2. golünü atarak takımını 4-1 öne geçirdi.
İşte goller
🇹🇷 ARDA GÜLER GOL ATMAYA TAM GAZ DEVAM EDİYOR! 🧿 MÜTHİŞSİN ARDA! pic.twitter.com/MjLC5DoMkW— S Sport (@ssporttr) May 19, 2024
ARDAAAAAAAĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ GÜLEEEEERRRRRRR pic.twitter.com/ONv1XCSijc— S Sport (@ssporttr) May 19, 2024