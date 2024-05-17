İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Deportivo Alaves - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Getafe maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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