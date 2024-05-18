Almanya Ligi Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen, 34’üncü ve son hafta maçında konuk ettiği Augsburg’u 2-1 yendi ve sezonu namağlup tamamlayarak tarihe geçti. İşte detaylar...

Almanya Ligi Bundesliga'da şampiyon Bayer Leverkusen, 34'üncü ve son hafta maçında konuk ettiği Augsburg'u 2-1 yendi ve sezonu namağlup tamamlayarak tarihe geçti. Sezonu 90 puanla bitiren Leverkusen, 61 yıllık Bundesliga tarihinde namağlup şampiyon olan ilk takım oldu.

Bundesliga'nın 34'üncü ve son haftasında şampiyon Leverkusen, BayArena'da Augsburg'u ağırladı. Konuk ettiği rakibini 2-1 mağlup eden Xabi Alonso'nun öğrencileri sezonu namağlup tamamlayarak, 61 yıllık Bundesliga tarihinde bunu başaran ilk takım olarak tarihe geçti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Victor Boniface ile Robert Andrich kaydetti. Augsburg'un maçtaki tek golünü ise 18 yaşındaki genç oyuncu Mert Kömür attı. 90 puana ulaşan Leverkusen, en yakın takipçisi Stuttgart'ın 17 puan önünde sezonu tamamladı.

Son haftada oynanan maçların ardından ilk 5 sırada yer alan Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern Münih, Leipzig ve Borussia Dortmund gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Öte yandan ligi 6'ncı sırada bitiren Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi'nde; 7'nci sıradaki Hoffenheim ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak.

Öte yandan ligde son iki sırada yer alan Köln ile Darmstadt 98 bir alt lige düşerken; Bundesliga'da sezonu 16'ncı sırada tamamlayan Bochum ise Almanya 2'nci Ligi'nde sezonu 3'üncü sırada bitiren Fortuna Düsseldorf ile Play-Out karşılaşması oynayacak. İki maç sonunda birbirine üstünlük kuran ekip yeni sezonda Bundesliga'da olmaya hak kazanacak.

Bundesliga'da son hafta alınan sonuçlar şöyle:

Borussia Dortmund – Darmstadt 98: 4-0

Bayer Leverkusen – Augsburg: 2-1

Eintracht Frankfurt – Leipzig: 2-2

Heidenheim – Köln: 4-1

Hoffenheim – Bayern Münih: 4-2

Stuttgart - Borussia Mönchengladbach: 4-0

Union Berlin – Freiburg: 2-1

Werder Bremen – Bochum: 4-1

Wolfsburg – Mainz: 1-3