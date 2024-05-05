Hollanda Eredivisie'nin 32. haftasında PSV sahasında Sparta Rotterdam ile karşı karşıya geldi. 6 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hollanda Eredivisie'nin 32. hafta karşılaşmasında PSV ile Sparta Rotterdam kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri Said Bakari (k.k), Johan Bakayoko, Olivier Boscagli ve Jordan Teze kaydetti. Konuk takımın golleri ise Metinho ve Olivier Boscagli'den geldi.

Bu sonucun ardından PSV 87 puana yükseldi ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 2 maç sonra kaybeden Rotterdam ise 43 puanda kaldı.

PSV 25. KEZ ŞAMPİYON!

PSV, ligde 25. kez şampiyonluğa ulaştı ve toplamda 52. kupasını kazandı.