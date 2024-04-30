Galatasaray'ın 5 milyon euro + 5 milyon 50 bin euro bonus karşılığında Real Betis'e sattığı Cedric Bakambu talihsiz bir Sakatlık yaşadı.

LaLiga'nın 33. hafta maçında Real Betis'in Sevilla'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan Cedric Bakambu, 50. dakikada yaşadığı sakatlığı sonrasında oyundan alınmıştı.

Bakambu'nun sakatlığına dair açıklama yapan Real Betis, "Cedric Bakambu'nun sağ ön rektus kasının tendonunun proksimal seviyesinde bir sakatlık yaşadığı tespit edilmiştir. Dinlenme ve konservatif tedavinin ilk aşamasından sonra kesin tedavi kararını vermek için yeni bir değerlendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Real Betis ile LaLiga'da 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 maça çıkan Cedric Bakambu 239 dakika sahada kaldı ve 1 gollük skor katkısı verdi.