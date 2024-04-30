Son dakika spor haberi: Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi. Panathinaikos'un teknik direktörü olan Fatih Terim'in, Aris yenilgisinden sonra takım ile ilişkisi sonra ereceği belirtildi. İşte detaylar...

Sport24'ün geçtiği habere göre Fatih Terim ile Panathinaikos'un ilişkisi kesiliyor. Son Aris yenilgisi sonrası tecrübeli teknik adamla yolların ayrılacağı iddia edildi.

FATİH TERİM İÇİN AYRILIK İDDİASI

Haberde Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un AEK yenilgisinden sonra dahi Fatih Terim'le yola devam etme düşüncesinde olduğu belirtildi. Hatta ikilinin gelecek sezonun planlaması için bir araya geldiği aktarıldı. Öte yandan Aris yenilgisi ve sonrasında yaşananlar başkanın fikrini değiştirmesine sebep oldu.

Alafouzos'un Fatih Terim'le büyük risk aldığı ancak deneyimli teknik adamın sonunun geldiği ve artık geri dönüşün olmadığı dile getirildi.

Haberde Fatih Terim'in soyunma odasındaki herkesin güvenini kaybettiği vurgulandı.

Kulüpte bazı isimlerin 15 Mayıs'taki PAOK maçı öncesi Fatih Terim'in gönderilmesini talep ettiği ancak bunun pek mümkün görünmediği aktarıldı.