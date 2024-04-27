İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Liverpool'da Mohamed Salah maça yedeklerde başlarken, oyuna girdiği sırada teknik direktör Jürgen Klopp'la tartışma yaşadı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında West Ham United ile Liverpool kozlarını paylaştı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken; teknik direktör Jürgen Klopp ile Mohamed Salah arasındaki tartışma maça damga vurdu.

"KONUŞTUK VE BİTTİ"

Mücadele sonrası Alman çalıştırıcı, "Salah ile ne konuştuğumuzu söyleyemem. Onunla soyunma odasında konuştuk ve bitti." ifadelerini kullandı.

"ORTALIK YANGIN YERİNE DÖNER!"

Konuyla ilgili Mısırlı yıldız ise, "Beni konuşturmayın. Konuşursam ortalık yangın yerine döner!" dedi.