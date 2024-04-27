Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Almanya Bundesliga'nın 31. hafta karşılaşmasında Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 2-1 kazandı.

B. Münih'e galibiyeti getiren golleri 9. ve 61. (p) dakikalarda Harry Kane kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 23'te Hugo Ekitike'den geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih üst üste 3. galibiyetini aldı ve 69 puana yükseldi. Frankfurt ise 45 puanda kaldı.

Ligin 32. haftasında Bayern deplasmanda Stuttgart'a konuk olacak. Frankfurt ise sahasında şampiyon Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.