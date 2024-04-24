AEK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Yunanistan Ligi

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. AEK sahasında Panathinaikos'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; AEK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

AEK - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. AEK ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AEK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK - Panathinaikos maçı 24 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...