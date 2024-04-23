Kolombiya Apertura'nın 18. haftasında Medellin ile Atletico Nacional karşı karşıya geldi. Çekişmeli maç 2-2 'lik eşitlikle sona erdi.
Öte yandan mücadelenin uzatma dakikalarında korkunç anlar yaşandı.
KAFASINA BIÇAK İSABET ETTİ
Müsabakanın 90+2. dakikasında tribünlerden atılan bir bıçak, Atletico Nacional'in Uruguaylı 10 numarası Pablo Ceppelini'nin kafasına isabet etti.
Korner kullanacağı esnada kafasına bıçak isabet eden Ceppelini'ye sağlık ekipleri müdahale ederken, orta hakemin maçı durdurmaması da dikkat çekti.
İŞTE O ANLAR: