Brighton & Hove Albion FC - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brighton & Hove Albion FC - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton & Hove Albion FC sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brighton & Hove Albion FC - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2024- 11:01