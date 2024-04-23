Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Atalanta sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Atalanta ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Fiorentina maçı 24 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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