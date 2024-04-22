Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı 23 Nisan Salı günü oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasıyla start alacak.

Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Yarı final ikinci maçı ise 24 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında yapılacak. Müsabaka Papara Park'ta saat 20.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, rövanş maçlarının programı ise şu şekilde:

7 MAYIS SALI:

20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

8 MAYIS ÇARŞAMBA:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)